Названы 5 вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Каждая хозяйка создает в своем доме уют и комфорт, тщательно подбирая мебель, декор, посуду и многие другие предметы интерьера, необходимые для ежедневной жизнедеятельности, а также для красоты всего жилого помещения в целом. Однако внешнее состояние квартир может говорить не только о вкусах и финансовом положении хозяев, но и также об их внутреннем психологическом состоянии, утверждают психологи. Стали известны пять домашних вещей, свидетельствующие о низкой самооценке, пишет pg11.ru.

Постельное белье

Согласно информации специалистов, если женщина позволяет себе спать на белье с дырками, затяжками, потертостями или на несвежем старом белье, то она не уважает саму себя, свой дом, комфорт и свое тело. Хозяйки, которых удовлетворяет плохое состояние постельного белья, вероятнее всего также безразлично относятся к собственным ценностям.

Полотенца для ванной комнаты

Хозяйки, использующие старые полотенца, доставшиеся им в наследство от прабабушек и похожие на старые половые тряпки, вызывают всеобщее отвращение. И дело не только в том, что женщины используют старые и некрасивые вещи, а в том, что полотенце является предметом личной гигиены, которое периодически нужно менять на новое из-за того, что в нем со временем копятся частички кожи и бактерии, которые стопроцентно наносят вред здоровью.

Даже в случае кипячение старых полотенец микроорганизмы никуда не исчезают, что очень важно знать каждой хозяюшке.

Старые вещи

Ни для кого не секрет, что если человек не может расстаться с какими-то старыми вещами, то это явный признак того, что он не умеет и расставаться со своим прошлым.

Согласно утверждениям психологов, накопительство старых ненужных вещей, с надеждой на то, что они когда-нибудь точно пригодятся, свидетельствует о серьезных проблемах с психикой: неврозах и хронических тревог, от которых избавиться можно только с помощью врачей. Женщинам, собирающим хлам, нужно понять, что, когда они копят мусор в своих домах, они также копят мусор и в своем разуме.

Декор

Разнообразный декор, который не имеет единого стиля или цветовой гармонии, также говорит о недостатке самодисциплины и умения создавать уют в своем доме. Необходимо постараться выбирать декор внимательно, следить за его состоянием и подходящим образом расставлять по комнатам.

Отсутствие в доме качественной мебели или ее полное отсутствие также может свидетельствовать о проблемах в самооценке. Это может быть связано с нежеланием инвестировать в себя и свое пространство, а также с чувством стоимости себя как личности. Необходимо стараться обустраивать свое жилище качественной мебелью, которая будет приносить радость и комфорт.

Посуда

Хозяйкам также важно не забывать о поддержке чистоты и порядка на кухне, даже тогда, когда они готовят еду. Действительно, это не так легко, как кажется, однако нужно стараться хотя бы убирать посуду из раковины и очищать столовые приборы, прежде чем садиться за стол. По крайней мере, такая обстановка сделает прием пищи более приятным.

Психологи также объяснили, что если женщина оставляет грязную посуду в раковине на ночь, то это является серьезным тревожным звоночком, говорящем о том, что хозяйка страдает апатией и приближается к развитию депрессии.