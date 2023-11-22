Названы 5 вещей в доме, говорящие о низкой самооценке хозяйки

Каждая хозяйка хочет, чтобы в ее доме царили уют и комфорт, поэтому относятся к подбору декора, мебели, посуды и в принципе любых бытовых предметов с большой серьезностью и внимательностью. Однако иногда случается так, что при оформлении квартир, женщины забывают о самых элементарных деталях гармонии. Самые простые и с первого взгляда незаметные элементы домашнего декора могут свидетельствовать не только о неаккуратности и небрежности хозяев, но и о серьезных психологических проблемах, заявили специалисты в области эмоционального здоровья. Психологи назвали пять признаков, свидетельствующих о низкой самооценке, пишет pg11.ru.

Постельное белье

Эксперты утверждают, что постельное белье в каждом доме должно всегда быть чистым, выглаженным и без дырок и потертостей. В противном случае, если женщина позволяет себе спать на старом несвежем белье, то это говорит о том, что она не уважает себя, свой комфорт, свой дом и свое тело. Более того, такая хозяйка с безразличием относиться к собственным ценностям или не имеет их вовсе.

Специалисты рекомендуют менять постельное белье каждые две недели, ведь используя чистое и свежее белье, можно заметить как настроение стремительно начнет улучшаться, а самооценка повышаться.

Посуда

Посуда - один из самых важных элементов интерьера, а кухня - это не только помещение для приготовления еды. На кухне очень часто собираются родственники, друзья, отмечаются праздники, с кухни начинается каждый день человека. Поэтому очень важно, чтобы это место всегда было в чистоте и порядке для создания уютного места, куда захочется снова и снова возвращаться и приглашать гостей.

Психологи утверждают, что одним из первых признаков серьезных психологических заболеваний, таких как невроз и депрессия, является периодически оставляемая грязная посуда на ночь.

Полотенца для ванной комнаты

Следующим доказательством прямой ненависти к самому себе и своему здоровью являются старые похожие на половые тряпки полотенца для ванной комнаты. Все дело в том, что старые полотенца имеют не только некрасивый уродливый вид, но еще и являются средой накопления вредных микроорганизмов, которые наносят вред физическому здоровью и состоянию кожи, а это в свою очередь свидетельствует о том, что хозяйка не заботиться ни комфорте в доме, ни о себе, объяснили эксперты.

Старые вещи

Специалисты в области психического и эмоционального здоровья заявили, что пересматривать гардероб каждому из нас нужно минимум раз в месяц. Если же женщина не может расстаться со старыми вещами, которые ей, действительно, не нужны, то она превращается в злобного, угрюмого и жадного «Плюшкина» из произведения Н.В. Гоголя.

Другими словами, неумение выбрасывать из своего дома старые ненужные вещи - это прямой признак психологических проблем, ведь собирая и накапливая хлам в своей квартире, мы копим хлам и в своем разуме, который негативно влияет и на здоровье, и на жизнь в целом.

Декор

Также, немаловажным элементом создания уюта в квартире является гармоничная подборка цветов мебели и декора. Согласитесь, когда цвета в помещении резонируют друг с другом, то в таком месте находится физически неприятно. А если ко всему этому добавляется еще пыль и свалка из безделушек и вещей, отвращение может дойти до предела. Если вышеперечисленные неприятные детали присутствуют в квартире женщины, то, согласно мнению психологов, хозяйка не любит саму себя и это нужно исправлять.