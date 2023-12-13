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Названо простое условие для выхода на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме сделали важное заявление

Названо простое условие для выхода на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме сделали важное заявление

infopovod.ru

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В Государственную думу РФ 13 декабря на рассмотрение будет внесен законопроект, который подразумевает снижение возраста досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия».

В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрены возраста для выхода на пенсию для женщин и мужчин, равные 60 и 65 годам соответственно, кроме тех россиян, которые трудятся на работе, предполагающей досрочный выход на пенсию. Вместе с тем граждане мужского и женского полов, имеющие трудовой стаж более 42 и 37 лет могут начать получать пенсию на два года раньше, чем наступит пенсионный возраст.

В документе отмечается, в связи с тем, что доминирующее количество молодых россиян заканчивает обучение в возрасте 23-24 лет и только после этого начинает работать, то норма досрочного выхода на пенсию чаще всего оказывается лишь формальной, в реальности же ее применить не удается. Вместе с тем депутаты Госдумы РФ отмечают, что возможный размер страховой выплаты по старости не мотивирует молодых россиян трудиться на «белую» зарплату, с которой будут отчисляться средства во внебюджетные фонды, поэтому большинство граждан России получает так называемую «серую» заработную плату.

Для решения данных проблем авторы закона предлагают уменьшить продолжительность периода, во время которого за работника начислялись и уплачивались страховые взносы в Социальный фонд РФ, для досрочного выхода на пенсию до 37 и 32 лет для мужчин и женщин соответственно. Но при этом выйти на пенсию раньше общего установленного срока мужчины смогут в 60 лет, а женщины в 55.

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