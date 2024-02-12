Названа дата прихода климатической весны в Россию: март станет аномальным

В 2024 году зима в России была особенно суровой, с большим количеством снега и холода. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опубликовал свой прогноз наступления климатической весны в центральной части страны.

По мнению Вильфанда, климатическая весна наступит уже в феврале. Вильфанд охарактеризовал этот месяц как «климат, похожий на мартовский». Температура воздуха в текущем феврале будет такой, как должна быть в марте, поэтому синоптик утверждает, что погода в это время года опережает свое нормальное развитие почти на 2 месяца. Другими словами, весна придет к россиянам раньше, чем они того ожидают.

Многие эксперты также прогнозируют, что февраль и март 2024 года будут теплее, чем обычно. Они отмечают 22 февраля как первый день весны, сообщает progorod76.

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