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Наступят тяжелые времена: глава ЦБ РФ Набиуллина обратилась к тем россиянам, у кого есть кредиты и вклады

В заключение 2024 года, Центральный банк России...

reuters.com

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В заключение 2024 года, Центральный банк России принял решение, не имеющее аналогов в истории, подняв ключевую ставку до 21%.

Это действие, как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, было направлено на контроль за стремительно растущей инфляцией, которая существенно превысила предварительные прогнозы в 8–8,5%. Повышение ставки уже начало оказывать давление на экономическое благополучие граждан, а также на предпринимательскую и общую экономическую среду в стране.

Центробанк столкнулся с необходимостью повысить ставку по нескольким причинам:

  • Инфляционные ожидания и рост цен заставляли население активнее расходовать средства, что ускоряло рост цен еще больше.
  • Увеличение государственных расходов и повышение коммунальных тарифов привели к увеличению денежной массы в обращении, что также способствовало росту инфляции.
  • Наблюдался перегрев в некоторых секторах экономики, что требовало от регулятора вмешательства для стабилизации ситуации.
  • Без поднятия ставки, по оценкам аналитиков, инфляция могла бы достигнуть 30%, в то время как текущая цель ЦБ — снижение инфляции до 4% к 2026 году.

Влияние повышения ставки на население ощущается следующим образом:

  1. Кредиты стали менее доступны, с процентными ставками по ипотекам и другим займам, достигающими 30–40% годовых.
  2. Доходность по вкладам возросла до 23–25% годовых, однако высокий уровень инфляции снижает реальную стоимость таких инвестиций.

На 2025 год прогнозируется, что высокие ставки сохранятся по крайней мере до середины года, с возможным снижением до 17–18% не ранее лета. Это может замедлить экономический рост и увеличить уровень безработицы.

Рекомендации для заемщиков и вкладчиков включают:

  • Рассмотрение возможностей рефинансирования при улучшении условий.
  • Досрочное погашение кредитов для минимизации переплат.
  • Изучение альтернативных инвестиционных инструментов для защиты и диверсификации сбережений.

В 2025 году гражданам России предстоит адаптироваться к новым экономическим условиям, принимая во внимание как риски высокой инфляции, так и потенциальные возможности для выгодного капиталовложения. Центробанк продолжит тщательно контролировать экономическую ситуацию, стремясь к достижению стабильности не ранее 2026 года.

В заключение 2024 года, Центральный банк России принял решение, не имеющее аналогов в истории, подняв ключевую ставку до 21%. Это действие, как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, было направлено на контроль за стремительно растущей инфляцией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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