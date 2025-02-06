Наступят тяжелые времена: глава ЦБ РФ Набиуллина обратилась к тем россиянам, у кого есть кредиты и вклады
reuters.com
В заключение 2024 года, Центральный банк России принял решение, не имеющее аналогов в истории, подняв ключевую ставку до 21%.
Это действие, как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, было направлено на контроль за стремительно растущей инфляцией, которая существенно превысила предварительные прогнозы в 8–8,5%. Повышение ставки уже начало оказывать давление на экономическое благополучие граждан, а также на предпринимательскую и общую экономическую среду в стране.
Центробанк столкнулся с необходимостью повысить ставку по нескольким причинам:
- Инфляционные ожидания и рост цен заставляли население активнее расходовать средства, что ускоряло рост цен еще больше.
- Увеличение государственных расходов и повышение коммунальных тарифов привели к увеличению денежной массы в обращении, что также способствовало росту инфляции.
- Наблюдался перегрев в некоторых секторах экономики, что требовало от регулятора вмешательства для стабилизации ситуации.
- Без поднятия ставки, по оценкам аналитиков, инфляция могла бы достигнуть 30%, в то время как текущая цель ЦБ — снижение инфляции до 4% к 2026 году.
Влияние повышения ставки на население ощущается следующим образом:
- Кредиты стали менее доступны, с процентными ставками по ипотекам и другим займам, достигающими 30–40% годовых.
- Доходность по вкладам возросла до 23–25% годовых, однако высокий уровень инфляции снижает реальную стоимость таких инвестиций.
На 2025 год прогнозируется, что высокие ставки сохранятся по крайней мере до середины года, с возможным снижением до 17–18% не ранее лета. Это может замедлить экономический рост и увеличить уровень безработицы.
Рекомендации для заемщиков и вкладчиков включают:
- Рассмотрение возможностей рефинансирования при улучшении условий.
- Досрочное погашение кредитов для минимизации переплат.
- Изучение альтернативных инвестиционных инструментов для защиты и диверсификации сбережений.
В 2025 году гражданам России предстоит адаптироваться к новым экономическим условиям, принимая во внимание как риски высокой инфляции, так и потенциальные возможности для выгодного капиталовложения. Центробанк продолжит тщательно контролировать экономическую ситуацию, стремясь к достижению стабильности не ранее 2026 года.
В заключение 2024 года, Центральный банк России принял решение, не имеющее аналогов в истории, подняв ключевую ставку до 21%. Это действие, как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, было направлено на контроль за стремительно растущей инфляцией.
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