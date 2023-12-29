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Настоящий ледяной апокалипсис: синоптики резко изменили прогноз на начало января

Настоящий ледяной апокалипсис: синоптики резко изменили прогноз на начало января

russkiymir.ru

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Метеорологи предупреждают, что начало 2024 года сильно удивит жителей многих регионов России очередным погодным сюрпризом: на территорию страны возвращается суровая зима.

Конец 2023 года и в целом текущая зима шокировали россиян сначала сильнейшими морозами, метелями и огромным количеством снега, затем оттепелью с плюсовой температурой, из-за которой на улицах российских городов образовались лужи и грязь. Но это не все, что пережили граждане страны в декабре. Следом за теплом, вернулся минус и принес вместе с собой огромные количества осадков в виде снега, однако данная температура была в пределах нормы зимнего периода.

Ранее синоптики сообщали, что в Центральную Россию вернется тепло, например, 3 января в некоторых городах ожидался плюс 1 градус тепла. Однако прогноз резко изменился и, увы, не в лучшую сторону. Россиян ожидает очередной испытание в начале января в виде сильных морозов, которые продержатся до 8 января.

Например, в Республике Татарстан, а именно, в ее столице, Казани, уже 1 января столбики термометров продемонстрируют минус 18 градусов, а затем с каждым днем буду опускаться все ниже. Температура воздуха 3 и 4 января 2024 года будет равна минус 25 градусам, а в субботу, 6 января, рухнет до 26 градусов ниже нуля.

Потепление ожидается только после завершения новогодних российских каникул приблизительно с 8-9 января.

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