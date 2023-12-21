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Настоящий ледяной апокалипсис: синоптики рассказали каких сюрпризов ждать от погоды

Настоящий ледяной апокалипсис: синоптики рассказали каких сюрпризов ждать от погоды

polymerh.ru

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Синоптики изменили прогноз погоды на оставшиеся 10 дней декабря 2023 года: ожидалось, что регионы Поволжья и Центральной России начнет заваливать огромными количествами осадков, однако теперь они не предвидятся. Тем не менее ситуация, которая начнется на выходных никого не обрадует.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, уже на предстоящих выходных плюсовая температура, которая стоит в некоторых регионах страны уже несколько дней сменится минусом, и станет причиной образования небезопасных условий на дорогах и тротуарах.

Например, в Республике Татарстан до субботы дневная температура будет держаться выше нуля и сопровождаться мокрым снегом и ледяными дождями, однако уже в воскресенье столбики термометров упадут ниже нуля. При этом осадки не прекратятся, но будут умеренными. Кошмар заключается в том, что весь выпавший ранее снег, который растаял за последние дни и стал мокрой кашей, станет льдом, и жителям Татарстана и ближайших к нему регионов будет весьма трудно ходить по невероятно скользким дорогам в своих городах.

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