Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: очень простой, но вкусный рецепт
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Колдуны – это блюдо, которое занимает особое место в белорусской кухне. Эти аппетитные картофельные зразы с начинкой из мяса не только сытны, но и невероятно вкусны.
Представляем вам простой рецепт, который легко повторить дома, и который, без сомнения, вызовет восторг у всех членов вашей семьи.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Фарш мясной (свинина или говядина) – 500 г
- Лук репчатый – 1 большая головка
- Соль, перец – по вкусу
- Яйцо (для кляра) – 1 шт.
- Мука – для обвалки
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Подготовка картофеля: Очистите картофель и три четверти его натрите на терке с мелкими ячейками. Оставшуюся часть картофеля отварите до готовности и разомните в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте соль по вкусу.
- Подготовка начинки: Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Смешайте лук с мясным фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Формирование колдунов: Из картофельной массы формируйте небольшие лепешки, в центр каждой выложите порцию мясной начинки. Заверните края, формируя вид круглой или овальной котлеты.
- Обвалка и жарка: Каждый колдун обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо и обжарьте на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подача: Подавайте горячими, с соусом или сметаной, украсив зеленью.
Благодаря этому рецепту вы сможете порадовать своих близких настоящим белорусским угощением, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Наслаждайтесь вкусом и приятным семейным ужином!
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