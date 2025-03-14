Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: очень простой, но вкусный рецепт

Колдуны – это блюдо, которое занимает особое место в белорусской кухне. Эти аппетитные картофельные зразы с начинкой из мяса не только сытны, но и невероятно вкусны.

Представляем вам простой рецепт, который легко повторить дома, и который, без сомнения, вызовет восторг у всех членов вашей семьи.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Фарш мясной (свинина или говядина) – 500 г

Лук репчатый – 1 большая головка

Соль, перец – по вкусу

Яйцо (для кляра) – 1 шт.

Мука – для обвалки

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и три четверти его натрите на терке с мелкими ячейками. Оставшуюся часть картофеля отварите до готовности и разомните в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте соль по вкусу.

Подготовка начинки: Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Смешайте лук с мясным фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Формирование колдунов: Из картофельной массы формируйте небольшие лепешки, в центр каждой выложите порцию мясной начинки. Заверните края, формируя вид круглой или овальной котлеты.

Обвалка и жарка: Каждый колдун обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо и обжарьте на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Подача: Подавайте горячими, с соусом или сметаной, украсив зеленью.

Благодаря этому рецепту вы сможете порадовать своих близких настоящим белорусским угощением, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Наслаждайтесь вкусом и приятным семейным ужином!