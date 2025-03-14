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Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: очень простой, но вкусный рецепт

Откройте для себя простой рецепт белорусских ко...

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Колдуны – это блюдо, которое занимает особое место в белорусской кухне. Эти аппетитные картофельные зразы с начинкой из мяса не только сытны, но и невероятно вкусны.

Представляем вам простой рецепт, который легко повторить дома, и который, без сомнения, вызовет восторг у всех членов вашей семьи.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Фарш мясной (свинина или говядина) – 500 г
  • Лук репчатый – 1 большая головка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Яйцо (для кляра) – 1 шт.
  • Мука – для обвалки
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  • Подготовка картофеля: Очистите картофель и три четверти его натрите на терке с мелкими ячейками. Оставшуюся часть картофеля отварите до готовности и разомните в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте соль по вкусу.
  • Подготовка начинки: Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Смешайте лук с мясным фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
  • Формирование колдунов: Из картофельной массы формируйте небольшие лепешки, в центр каждой выложите порцию мясной начинки. Заверните края, формируя вид круглой или овальной котлеты.
  • Обвалка и жарка: Каждый колдун обваляйте в муке, окуните в взбитое яйцо и обжарьте на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
  • Подача: Подавайте горячими, с соусом или сметаной, украсив зеленью.

Благодаря этому рецепту вы сможете порадовать своих близких настоящим белорусским угощением, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Наслаждайтесь вкусом и приятным семейным ужином!

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