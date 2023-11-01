Новости России
· Ульяна Сенько

«Настоящая зима»: метеорологи раскрыли, что нас ждет в начале декабря

«Настоящая зима»: метеорологи раскрыли, что нас ждет в начале декабря

bowandtie.ru

Подписаться в Telegram

Синоптики из Владимирской области составили предварительный прогноз погоды на начало декабря 2023 года, сообщает progorod33.

Согласно словам метеорологов, с 1 по 14 декабря в России наступит настоящая зима: столбики термометров в этот период будут показывать от 10 до 14 градусов ниже нуля. Более того, с 3 по 11 число россиян ожидают снегопады: 3, 5 и 6 декабря они будут особенно сильными, рассказали синоптики.

Метеорологи добавили, что гражданам России следует готовиться к магнитной буре, которая наступит 8 декабря, ее мощность составит 6 баллов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Интересное в Казани

3 часа назад

Танцы до упаду и массивная мебель нипочём: выбираем качественный ламинат для дома

как избавиться от грибов в погребе

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Интересное в Казани

2 дня назад

Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

лучшие мастера маникюра в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

Новости Казани

23 часа назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Новости Казани

6 часов назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Новости Казани

день назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Татарстана

день назад

Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные
Лонгриды
2 дня назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

21 час назад

Потребность в автокредитах по РТ выросла на 100%

Новости Татарстана

22 часа назад

7,6 млрд рублей направят на строительство «Нэфис Косметикс» в Татарстане
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
22 часа назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

В магазинах ЛНР появились продукты из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Московский зоопарк готов предоставить вольер белому мишке из Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск
Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
5 дней назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте