«Настоящая зима»: метеорологи раскрыли, что нас ждет в начале декабря

Синоптики из Владимирской области составили предварительный прогноз погоды на начало декабря 2023 года, сообщает progorod33.

Согласно словам метеорологов, с 1 по 14 декабря в России наступит настоящая зима: столбики термометров в этот период будут показывать от 10 до 14 градусов ниже нуля. Более того, с 3 по 11 число россиян ожидают снегопады: 3, 5 и 6 декабря они будут особенно сильными, рассказали синоптики.

Метеорологи добавили, что гражданам России следует готовиться к магнитной буре, которая наступит 8 декабря, ее мощность составит 6 баллов.