NYT: уроженка Белоруссии может унаследовать миллионы Эпштейна

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может стать одной из наследниц американского финансиста и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна. По данным The New York Times, она была последним человеком, с которым он говорил по телефону перед смертью в 2019 году.

В публикации говорится, что сейчас Шуляк 37 лет. С Эпштейном она познакомилась, когда ей был 21 год. Уточняется, что уголовные дела против неё не возбуждались.

По информации издания, Эпштейн помог Шуляк получить гражданство США через однополый брак. ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено. Конгресс США называл этот брак фиктивным, однако американские власти не стали оспаривать её гражданство.

Подруга Шуляк рассказывала, что Эпштейн называл её своей «любимицей», предоставлял доступ к кредитной карте и путешествовал вместе с ней. После того как финансист признал вину, Шуляк называла его «замечательным человеком» и прекратила общение, но он продолжал оплачивать её досуг.

Позднее женщина бывала на ранчо Эпштейна и в его резиденции на Виргинских островах. В начале 2019 года, как пишет издание, они выглядели как пара, а Шуляк значительную часть времени жила в его доме в Нью-Йорке.

В том же году Шуляк и Эпштейн вместе ездили в Париж. После возвращения в США финансиста задержали. Примерно через месяц он позвонил Шуляк из тюрьмы и попросил её «быть сильной». На следующее утро Эпштейна нашли мёртвым в камере.

Незадолго до смерти Эпштейн внёс изменения в завещание. Согласно этим данным, Шуляк могла получить крупную часть его состояния, оценивавшегося примерно в 600 миллионов долларов, включая до 100 миллионов долларов и бриллиантовое кольцо, указанное в документах как подарок в связи с возможным браком.

Ранее бывшая помощница Эпштейна Роза Жиль заявляла, что пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избежать контактов с финансистом. По её словам, насилие продолжалось годами: сначала в резиденции Эпштейна во Флориде, затем в Нью-Йорке.

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