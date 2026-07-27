Новости Казани

Казань вошла в число лидеров по аренде с питомцами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Казань оказалась среди крупнейших российских городов, где владельцы квартир чаще всего готовы сдавать жильё арендаторам с домашними животными. По данным исследования «Циана», в городе проживание с питомцами разрешено в 57 процентах арендных объявлений.

Выше показатель только во Владивостоке, где животных готовы принять в 73 процентах сдаваемых квартир. После Казани в рейтинге следуют Ярославль с долей 49 процентов, Новосибирск с 47 процентами и Сочи с 42 процентами.

В среднем по крупным городам России жильё, доступное для арендаторов с питомцами, составляет 29 процентов от общего числа предложений. Большинство собственников по-прежнему не готовы заселять жильцов с животными, поскольку опасаются возможной порчи имущества.

В Казани средняя ставка аренды однокомнатной квартиры, где можно жить с питомцем, составляет 32,8 тысячи рублей в месяц. Для жилья с запретом на животных показатель ниже — 30 тысяч рублей. Разница достигает 9 процентов.

В сегменте двухкомнатных квартир разрыв меньше. Варианты, доступные для жильцов с животными, в Казани в среднем сдаются за 45,1 тысячи рублей в месяц, а квартиры с ограничением на питомцев — за 43,6 тысячи рублей. Разница составляет 3 процента.

По данным аналитиков, за последние годы доля таких предложений на рынке выросла. Сейчас в крупных городах России с животными можно заселиться в 29 процентов арендных квартир, год назад показатель составлял 25 процентов, а два года назад — 20 процентов.

Наиболее заметный рост за два года зафиксирован в Казани и Кирове: в этих городах доля квартир, доступных для проживания с питомцами, увеличилась более чем на 30 процентных пунктов. Также значительный прирост отмечен в Калининграде, Барнауле и Кемерове, где показатель вырос на 16 процентных пунктов.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская связала эту динамику с усилением конкуренции за арендаторов. По её словам, после резкого роста предложения на рынке в 2026 году собственники стали чаще смягчать требования, чтобы быстрее находить жильцов.

В большинстве городов квартиры, где разрешено жить с животными, в среднем сдаются дешевле. Аналитики объясняют это тем, что такие объекты чаще расположены в старом жилом фонде и обычно имеют более простой ремонт.

По оценке «Циана», в хрущёвках, сталинках и дореволюционных домах доля квартир, куда готовы заселить жильцов с питомцами, составляет в среднем 30–35 процентов. В постсоветских и современных домах этот показатель ниже — 27–28 процентов.

Однокомнатные квартиры, доступные для проживания с животными, в среднем по крупным городам России дешевле на 2 процента. Наибольшая разница зафиксирована в Ставрополе, Омске, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

В двухкомнатных квартирах средний разрыв составляет 3 процента. Максимальное отличие ставок аналитики отметили в Пензе, Ставрополе и Владивостоке.

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