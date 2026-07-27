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Губерниев назвал «золотым лицом» неустановленного фаната в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его разочаровал инцидент после матча первого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой «Краснодара» со счётом 3:1. После игры в протоколе было отражено происшествие, связанное с угрозами в адрес судейской бригады.

Губерниев обратил внимание, что, согласно протоколу, арбитрам угрожал неустановленный человек. Комментатор выразил сомнение, что этот эпизод должен остаться без ответа.

Он отметил, что ему интересно, смогут ли установить личность человека, кричавшего на судей после матча. По словам Губерниева, это «лицо, поди, не простое, а золотое».

Комментатор также оценил игры стартового тура чемпионата России. Он заявил, что «Спартак» хорошо выглядел по движению, хотя соперником команды был дебютант турнира.

Говоря о борьбе в верхней части таблицы, Губерниев отметил «Зенит» и «Краснодар». При этом выступление «Динамо» в первом туре, по его словам, его разочаровало.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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