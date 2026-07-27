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520 аварий на водопроводе устранили в Казани с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С начала года в Казани устранили 520 аварий на ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала года казанский «Водоканал» справился с 520 авариями на сетях водоснабжения. И это без отключения потребителей в большинстве случаев. Каждый день на ликвидацию выходят больше 30 бригад — у них 250 единиц спецтехники, семь из которых дежурят круглосуточно. Если воду все же отключают, к домам подгоняют автоцистерны.

Но водопровод — не единственная головная боль коммунальщиков. За семь месяцев устранили 9,9 тысячи засоров канализации. В среднем бригады каждый день разбираются с 60 заторами. Мэр Казани Ильсур Метшин заметил: жители часто не видят эту работу, а это и есть показатель эффективности коммунальщиков. Однако износ сетей достигает 70%, поэтому темпы реконструкции надо наращивать.

«Водоканал» тем временем обновляет технику. Например, купили вакуумный погрузчик за 68 млн рублей — он и чистит, и промывает, и грузит. А еще две компактные каналопромывочные машины на базе «Газели» для узких дворов.

Инвестиционная программа тоже идет. В прошлом году реконструировали 12,5 км и построили 14 км водопроводных и канализационных сетей. В этом году обновят больше 4 км водопровода и 6,5 км канализации, плюс несколько насосных станций. Уже восстановили около 2 км тех и других сетей.

Плюс республиканская программа: в прошлом году выделили 532 млн рублей, в этом — втрое больше, 1,6 млрд. Эти деньги пойдут на реконструкцию изношенных коллекторов и водопровода 1979 года, который питает центр Казани. Метшин также обратил внимание на проблему засоров: 60 выездов в сутки — все еще много. Только при профилактической промывке из коллекторов извлекли 1,5 тыс. тонн мусора, который люди не должны были смывать. Нужна разъяснительная работа с населением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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