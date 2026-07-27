Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в Москве

В Москве начала работу новая технологичная линия по производству стерильных жидких лекарств, включая глазные капли для лечения глаукомы и катаракты. Об этом сообщил Официальный сайт Мэра Москвы.

Производство запустила компания «Кронофарм» на площадке технопарка «Мосмедпарк». Управлением этой территории занимается акционерное общество «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Первыми препаратами, выпущенными на новой линии, стали глазные капли. Среди них — средство для снижения внутриглазного давления, применяемое при лечении глаукомы. По данным департамента, это первый препарат такого назначения, который производится в Москве.

Также на предприятии начали выпускать комбинированные капли для лечения катаракты. Они направлены на восстановление тканей глаза.

Площадь нового производства превышает 1,3 тысячи квадратных метров. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать более 10 миллионов флаконов глазных капель.

Развитие производства будет проходить поэтапно. На первом этапе планируется выпускать около двух миллионов флаконов в год, а затем увеличивать объёмы по мере вывода препаратов на рынок. Запуск линии уже позволил создать около 30 высокооплачиваемых рабочих мест.

В дальнейшем компания планирует построить собственную микробиологическую лабораторию. Кроме того, к 2027 году намечено начало строительства инновационного технологического комплекса. Он объединит научно-исследовательскую базу для разработки новых лекарств и современные мощности для их серийного производства.

Генеральный директор акционерного общества «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы» Виктор Шкредов отметил, что развитие фармацевтической отрасли требует современной специализированной инфраструктуры. По его словам, сейчас в Москве работают три профильных технопарка в сфере медицинской промышленности и биотехнологий, а в 54 столичных технопарках размещены более 170 компаний этого направления.

«Мосмедпарк» является специализированным биомедицинским технопарком столицы. На его территории работают 34 компании-резидента, занимающиеся проектами в области фармацевтики, медицинских изделий, лабораторной диагностики и цифровой медицины. Их деятельность обеспечивает более 650 высокотехнологичных рабочих мест.

Оператором технопарка выступает акционерное общество «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы». Организация была создана в 2025 году как единый городской оператор технологической инфраструктуры и площадок для размещения высокотехнологичных компаний.

В управлении дирекции находятся технопарки «Мосгормаш», «Слава», «Мосмедпарк», «СТМП-Зеленоград», а также инновационная площадка «Строгино». Организация сопровождает создание технопарков от разработки концепции до запуска объектов и привлечения резидентов, а также оказывает поддержку инвесторам, застройщикам и технологическим компаниям.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года производство лекарств в Москве выросло на 21,1 процента. Сейчас в городе более 100 предприятий выпускают препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, диабета и других болезней.

Одной из ключевых площадок для развития отрасли стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Там сформирован крупнейший в России фармацевтический кластер, объединяющий 14 компаний.

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