В Татарстане после жары ожидаются дожди, грозы и похолодание
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Казанцы и жители Татарстана изнывают от аномальной жары — столбики термометров поднялись до +36, что на полдесятка градусов выше климатической нормы. Сухая и жаркая погода держится благодаря уральскому антициклону. Но уже к вечеру 27 июля в регион придут дожди и грозы — ситуацию изменит прохождение активных атмосферных фронтов северо-западного циклона.
Смена погоды будет резкой. Синоптики предупреждают: заслон антициклона пробьют дождевые облака. В ближайшие сутки температура начнет падать, зной сменится прохладой. Возможны грозы с сильным ветром.
Жителям стоит заранее подготовиться: убрать с балконов легкие вещи, закрыть окна и запастись зонтами. Выходные ожидаются дождливыми, но свежими после изнурительной жары.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец