В Татарстане после жары ожидаются дожди, грозы и похолодание

Казанцы и жители Татарстана изнывают от аномальной жары — столбики термометров поднялись до +36, что на полдесятка градусов выше климатической нормы. Сухая и жаркая погода держится благодаря уральскому антициклону. Но уже к вечеру 27 июля в регион придут дожди и грозы — ситуацию изменит прохождение активных атмосферных фронтов северо-западного циклона.

Смена погоды будет резкой. Синоптики предупреждают: заслон антициклона пробьют дождевые облака. В ближайшие сутки температура начнет падать, зной сменится прохладой. Возможны грозы с сильным ветром.

Жителям стоит заранее подготовиться: убрать с балконов легкие вещи, закрыть окна и запастись зонтами. Выходные ожидаются дождливыми, но свежими после изнурительной жары.