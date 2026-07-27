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В Татарстане после жары ожидаются дожди, грозы и похолодание

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане аномальная жара до +36 сменится до...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанцы и жители Татарстана изнывают от аномальной жары — столбики термометров поднялись до +36, что на полдесятка градусов выше климатической нормы. Сухая и жаркая погода держится благодаря уральскому антициклону. Но уже к вечеру 27 июля в регион придут дожди и грозы — ситуацию изменит прохождение активных атмосферных фронтов северо-западного циклона.

Смена погоды будет резкой. Синоптики предупреждают: заслон антициклона пробьют дождевые облака. В ближайшие сутки температура начнет падать, зной сменится прохладой. Возможны грозы с сильным ветром.

Жителям стоит заранее подготовиться: убрать с балконов легкие вещи, закрыть окна и запастись зонтами. Выходные ожидаются дождливыми, но свежими после изнурительной жары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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