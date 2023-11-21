«Нас заставили»: Набиуллина предупредила всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Важное заявление Главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной гласит о том, что финансовая организация намерена применять серьезные экономические меры для борьбы с инфляцией в России. Повышение ключевой ставки до 15% годовых свидетельствует о стремлении Центробанка сдерживать инфляцию и обеспечивать финансовую устойчивость в стране, сообщает progorod59.ru.

Упоминание Эльвиры Набиуллиной о возможном повышении ставки на следующем заседании в декабре указывает на то, что Центробанк вынужден использовать все необходимые инструменты для достижения своих целей по уровню инфляции. Поэтому гражданам следует ожидать влияния на стоимость кредитов и вкладов. Первые станут дороже, а вторые - выгоднее.

Председатель Центробанка отметила, что связь между избыточным спросом и ростом цен подчеркивает важность денежно-кредитной политики. В целом, жесткая денежно-кредитная политика в следующие три года будет направлена на обеспечение снижения роста цен на товары и услуги, что позволит улучшить экономическую ситуацию в стране.