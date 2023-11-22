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«Нас заставили»: Набиуллина огорошила всех россиян, имеющих вклады и кредиты

«Нас заставили»: Набиуллина огорошила всех россиян, имеющих вклады и кредиты

deita.ru

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что стратегия повышения ключевой ставки является приспособлением к стремительно изменяющимся условиям рынка в стране и к ее помощи Центробанк будет прибегать столько раз, сколько это потребует действительность, пишет progorod59.

Набиуллина объяснила, что главными задачами Центробанка является обеспечение устойчивого роста экономики, а также сдерживание инфляции и поддержание финансовой стабильности в России. В связи с этим и была принята такая мера, как повышение ключевой ставки до 15 годовых процентов. Более того, председатель подчеркнула, если повышение не сработает, то на предстоящем заседании Центрального банка в декабре базовая ставка будет повышена еще раз. Это необходимо для того, чтобы добиться снижения роста цен на товары и услуги в нашей стране.

Возможное повышение ключевой ставки станет причиной увеличения стоимости кредитов, а также причиной повышения доходных процентов от денежных банковских вкладов.

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