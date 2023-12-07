«Нас вынудили»: Набиуллина шокировала всех россиян, у которых есть кредиты и вклады

Россиянам сообщили, что в декабре возможно произойдет еще одно изменение, которое напрямую касается экономической жизни страны и финансового положения ее граждан.

Председатель Центрального Банка Российской Федерации заявила, что на предстоящем декабрьском заседании ЦБ ключевая ставка, которая сейчас равна 15 годовым процентам после недавнего повышения, может быть увеличена еще раз. На такие меры финансовая организация готова пойти, чтобы справиться с активно развивающейся в нашем государстве инфляцией.

Возможное повышение базовой ставки Центробанком РФ повлияет на россиян, у которых есть кредиты и вклады: первые окажутся в не особо выгодном положении, так как кредиты станут дороже, а вторые, наоборот, смогут порадоваться, так как доходная часть со вкладов станет больше.