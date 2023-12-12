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«Нас вынудили»: Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами после 15 декабря

«Нас вынудили»: Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами после 15 декабря

rognowsky.ru

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Пресс-служба Центрального Банка РФ сообщила, что уже через три дня, а именно 15 декабря 2023 года состоится заседание Совета директоров Банка России, основной темой которого будет вопрос об уровне ключевой ставки в нашем государстве.

На заседании в первую очередь будет рассматриваться эффективность предыдущего повышения базовой ставки до 15% годовых: если будет установлено, что названный процент не справляется со сдерживанием активно развивающейся инфляции в России, то ключевая ставка может повыситься вновь.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая организация готова пойти на любые меры, которые помогут в борьбе со стремительным ростом цен на товары и услуги в нашей стране.

Таким образом, если на заседании ЦБ России 15 декабря Совет директоров примет решение повысить ключевую ставку, которая на данный момент равна 15 годовым процентам, то доход с накопительных счетов увеличится, а россияне, желающие взять кредит, окажутся в менее выгодном положении, так как кредиты подорожают.

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