Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина сделала важное заявление для всех россиян, сообщает progorod59.

Глава Центробанка заявила, что повышение базовой процентной ставки до 15% годовых было сделано в целях борьбы с активно развивающейся на данный момент инфляцией.

Эльвира Набиуллина отметила, что Центральный банк России будет применять любые инструменты, которые будут эффективны для достижения цели по снижению роста цен на товары и услуги в нашей стране. Также председатель добавила, что если повышенная ключевая ставка до 15% годовых не покажет результата, то на следующем декабрьском заседании финансовая организация повысит ее еще раз.

Повышение ключевой ставки может играть как положительную, так и отрицательную роль для граждан России: кредиты станут дороже, но при этом вклады станут выгоднее.

Глава Центрального банка объяснила, что действующая на данный момент в России инфляция вызвана тем, что в нашей стране спрос превышает предложение.