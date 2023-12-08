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«Нас вынудили»: Набиуллина огорошила всех россиян, с кредитами и вкладами

«Нас вынудили»: Набиуллина огорошила всех россиян, с кредитами и вкладами

pronedra.ru

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Экономическая жизнь Российской Федерации продолжает переживать перемены, которые связаны с растущей инфляцией в стране. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина рассказала россиянам, что в декабре их вероятно ждет еще одно изменение, которое может огорчить одних и порадовать других.

На предстоящем заседании Центробанка РФ может быть принято решение об еще одном повышении ключевой ставки, если текущие 15% годовых не помогут справиться с активно растущими ценами на товары и услуги в нашей стране. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что финансовая организация готова пойти на любые меры, чтобы сдержать инфляцию и улучшить экономическую жизнь российского государства.

Если ключевая ставка будет повышена вновь, то это приведет к тому, что денежные вклады станут приносить больше дохода, и в то же время кредиты станут стоить дороже.

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