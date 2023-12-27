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«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила рост цен в России

«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила рост цен в России

novostivolgograda.ru

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина объяснила, почему в нашей стране очень быстро и сильно выросли цены на куриные яйца и мясо, передал новостной портал news.ru.

Как заявила Глава ЦБ РФ, стремительное повышение цен на вышеперечисленные продукты питания произошло не только по причине активно развивающейся в нашей стране инфляции. Ключевым фактором увеличения стоимости яиц и курицы является резкое повышения спроса среди населения Российской Федерации на данные товары, который удовлетворить отечественное производство не в силах.

В настоящее время в Россию поставляются куриные яйца из зарубежных стран по беспошлинному режиму: данное решение Правительство нашего государства приняло для того, чтобы удовлетворить потребности россиян.

Вместе с тем Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России будет внимательно следить за развитием ситуации и принимать меры для стабилизации цен на продукты питания. Она также подчеркнула, что решение проблемы дефицита и роста цен куриных яиц и мяса требует комплексного подхода, который должны провести все соответствующие органы власти.

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