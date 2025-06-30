"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял мифы о важности мыть мясо перед готовкой
onedio.com
Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что на сыроежном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы, однако мытье не эффективно в борьбе с ними.
По словам Кутушова, промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению по кухне, включая столешницы и посуду.
Врач добавил, что современные санитарные правила не включают мытье мяса, поскольку основным способом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это касается всех видов мяса, кроме стейков с кровью, для которых решающими факторами являются условия хранения и качество.
Кутушов также посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса, а затем утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.
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