"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял мифы о правилах мыть мясо перед готовкой

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, на сыроежном мясе могут быть патогенные микроорганизмы, однако мытье мяса не помогает избавиться от них.

Он пояснил, что промывание мяса только способствует распространению бактерий по кухне, включая столешницы и посуду, и не уничтожает их.

Кутушов отметил, что согласно современным санитарным стандартам, мытье мяса не требуется. Вместо этого основной способ борьбы с патогенами — это термообработка при температуре 70-75 градусов. Это касается всех видов мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество.

Кроме того, врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.