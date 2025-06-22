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"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развеял мифы о необходимости мыть мясо перед готовкой

Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что на ...

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что на сыроежном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы, но мытье не помогает избавиться от них.

По его словам, промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению по кухне, включая столешницы и посуду.

Кутушов добавил, что современные санитарные требования не предполагают мытье мяса, поскольку ключевым способом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это правило касается всех видов мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество.

Врач посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и сразу утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом, сообщает Лента.ру.

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