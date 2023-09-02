Найдется на каждой кухне: обычное вещество избавит в миг навсегда от муравьев, тли и слизней — обработайте осенью

Вредители в саду — причина низкой урожайности. Они наносят вред растениям, заставляя садоводов с крепкими нервами разрабатывать эффективные решения для защиты урожая.



Инсектициды и химикаты могут принести быстрые результаты, но они не всегда безопасны для растений. Счастливо, есть другой вариант — пищевая сода, которая помогает бороться с несколькими распространенными вредителями, не нанося растениям вреда.





Тля представляет угрозу для урожая, распространяя вредные болезни на овощи и садовые культуры. Если растворить одну столовую ложку пищевой соды в двух литрах воды, можно получить раствор, который эффективно отпугивает тлю при обработке уязвимых растений.Слизни часто доставляют проблемы на грядках с капустой, поедая ценные листья и головки. Немного пищевой соды на таких растениях решает эту проблему. Важно не перетруждать — излишки соды могут негативно повлиять на почву. Легкое поражение пораженных растений пусть будет достаточно для устрашения слизней.Муравьи — еще один распространенный вредитель. Если посыпать муравьиные гнезда и места, где они часто появляются, пищевой содой, можно предотвратить их вторжение. Через несколько дней эти нежелательные гости наверняка покинут участок.