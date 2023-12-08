Новости России
· Ульяна Сенько

«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

9111.ru

Подписаться в Telegram

Российский военачальник Андрей Гурулев считает, что уровень подготовки мобресурса России низок, вместе с тем эффективность пограничных отечественных войск также оставляет желать лучшего. Об этом он заявил в личном телеграм-канале.

Депутат считает, что есть два решения, которые могли бы улучшить мощь российской армии, где первый способ - это расширить призывной контингент, призывая больше людей, а второй - забирать на службу в армию не на один год, а на два.

По мнению генерал-лейтенанта, чтобы подготовить профессионального солдата, одного года недостаточно, а также из-за увеличения срока срочной службы в армии РФ решится и проблема слабости пограничных подразделений: там станет больше людей, и эффективность войск в разы возрастет.

Однако, Глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов заявил, что в нашей стране нет никакой необходимости приравнивать срок службы к двум годам, и предложение Андрея Гурулева Правительство России не поддерживает, сообщает Lenta.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Полезное

3 часа назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

дезинфекция от тараканов в квартире быстро в москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Казанский предприниматель продает бизнес и уезжает на СВО

Интересное в Казани

2 дня назад

В преддверии новогоднего чуда: в Татарстане курсировал полярный экспресс по маршруту Казань-Васильево-Казань

услуги сантехника в спб цены в Санкт-Петербурге

Лонгриды

18 часов назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

21 час назад

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов оценил сериал «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Казани установят мост от Тихорецкой улицы до берега Волги

Новости Татарстана

17 часов назад

Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

Новости Татарстана

18 часов назад

Названы самые прибыльные профессии в Казани

Лонгриды
18 часов назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

19 минут назад

Казань стала обладателем премии международной премии Гуанчжоу

Полезное

3 часа назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

49 минут назад

Казанским школам купят самокаты-снегокаты

Новости Татарстана

час назад

Бизнесмены, пострадавшие при пожаре, «Гараж-500» смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых
За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?
Лонгриды
день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

3 часа назад

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

Новости Татарстана

16 часов назад

Участник группировки «Калуга» ушел на 16 лет за решетку
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни