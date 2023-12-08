«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

Российский военачальник Андрей Гурулев считает, что уровень подготовки мобресурса России низок, вместе с тем эффективность пограничных отечественных войск также оставляет желать лучшего. Об этом он заявил в личном телеграм-канале.

Депутат считает, что есть два решения, которые могли бы улучшить мощь российской армии, где первый способ - это расширить призывной контингент, призывая больше людей, а второй - забирать на службу в армию не на один год, а на два.

По мнению генерал-лейтенанта, чтобы подготовить профессионального солдата, одного года недостаточно, а также из-за увеличения срока срочной службы в армии РФ решится и проблема слабости пограничных подразделений: там станет больше людей, и эффективность войск в разы возрастет.

Однако, Глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов заявил, что в нашей стране нет никакой необходимости приравнивать срок службы к двум годам, и предложение Андрея Гурулева Правительство России не поддерживает, сообщает Lenta.ru.