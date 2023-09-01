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· Алина Алмакаева

Надо мобилизовать 1 млн человек: депутат сделал важное заявление об СВО

Надо мобилизовать 1 млн человек: депутат сделал важное заявление об СВО

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В первый год Великой Отечественной войны, в период обороны и отступления Красной армии, численность ее военнослужащих составляла от 4 до 7 миллионов. Однако, при переходе к контратакам в последующие периоды, численность армии была увеличена до 10-11 миллионов.

Подобный подход имел свое объяснение. После утомительных боевых действий в рамках обороны, была необходима свежая сила для активного наступления.

В современных условиях для успешного проведения активной обороны в рамках СВО требуется от 300 до 500 тысяч военнослужащих.

Для перехода к активному наступлению, не только пополнить ряды, но и увеличить личный состав до как минимум одного миллиона человек. Заявляет Эдуард Шарафиев.

Конечно, в современных войнах акцент делается на использовании технического вооружения, а не на прямом участии солдат. Но необходимо помнить, что за техникой стоят люди. Поэтому, если мы стремимся достичь целей нашей специальной военной операции как можно скорее, мы должны быть готовы к принятию сложных решений.

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