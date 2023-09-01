Надо мобилизовать 1 млн человек: депутат сделал важное заявление об СВО

В первый год Великой Отечественной войны, в период обороны и отступления Красной армии, численность ее военнослужащих составляла от 4 до 7 миллионов. Однако, при переходе к контратакам в последующие периоды, численность армии была увеличена до 10-11 миллионов.



Подобный подход имел свое объяснение. После утомительных боевых действий в рамках обороны, была необходима свежая сила для активного наступления.





В современных условиях для успешного проведения активной обороны в рамках СВО требуется от 300 до 500 тысяч военнослужащих.Для перехода к активному наступлению, не только пополнить ряды, но и увеличить личный состав до как минимум одного миллиона человек. Заявляет Эдуард Шарафиев.Конечно, в современных войнах акцент делается на использовании технического вооружения, а не на прямом участии солдат. Но необходимо помнить, что за техникой стоят люди. Поэтому, если мы стремимся достичь целей нашей специальной военной операции как можно скорее, мы должны быть готовы к принятию сложных решений.