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«Начнется уже сегодня и продлится 6 дней»: погодный апокалипсис предрекли синоптики

«Начнется уже сегодня и продлится 6 дней»: погодный апокалипсис предрекли синоптики

rosspectr.ru

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Граждан Российской Федерации предупреждают, что уже с сегодняшнего дня погода в некоторых регионах нашей страны начнет резко ухудшаться, и уже к началу следующей недели наступят жгучие морозы.

По данным метеорологической службы Gismeteo, Центральные и Поволжские регионы РФ уже сегодня удивят сильные холода, которые с каждым днем будут становиться все суровее.

Так в Республиках Татарстан, Башкортостан и Ульяновской области 6 декабря столбики термометров продемонстрировали 20 градусов мороза, однако долго такая температура не продержится: в Татарстане за 6 дней холода опустятся до отметки в минус 28 градусов, в Уфе до минус 31, а в Ульяновской области до 27 градусов ниже нуля. Вместе с тем осадков на территориях Центральной России не ожидается до середины следующей недели.

В столицах же, Санкт-Петербурге и Москве, на этой неделе жгучей зимы можно не ожидать: температура воздуха не опуститься ниже минус 20 до конца следующей недели. Вместе с тем с 9 декабря в названных городах начнутся осадки в виде снега, согласно прогнозу синоптиков.

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