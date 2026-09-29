Экономика

Спад инвестиций в регионах РФ за полугодие стал худшим за 10 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Инвестиции в основной капитал в регионах РФ за ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Инвестиции в основной капитал в российских регионах за первое полугодие 2026 года оказались на 9,9% ниже, чем годом ранее, сообщается в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Это худшая динамика за последние 10 лет. Спад зафиксирован в 62 субъектах РФ — двух третях регионов.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года рост вложений составлял 4,3%, а по итогам всего прошлого года объем инвестиций сократился на 2,3%, отмечают в НРА со ссылкой на данные Росстата. По итогам 2025 года спад наблюдался в 49 регионах против 36 в 2024-м. Близкий к текущему результат за последнее десятилетие был только в 2016 году: тогда инвестиции сократили 48 регионов, а нарастили 37.

Ключевой причиной аналитики называют сокращение бюджетного импульса.

На фоне общероссийского охлаждения Уральский федеральный округ сохраняет устойчивость в рейтинге инвестиционной привлекательности НРА. Ямало-Ненецкий АО лидирует в округе и занимает третье место в стране. Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский АО подтвердили свои оценки по сравнению с 2024 годом. Курганская область, единственный регион УрФО вне категории высокой привлекательности, переместилась из группы IC9 (умеренная привлекательность) в IC7. Аналитики отмечают, что она два года подряд входит в число лидеров по динамике промышленного производства среди субъектов РФ.

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