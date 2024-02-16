Новости России
· Ульяна Сенько

Начнется уже сегодня и будет неделю подряд: синоптики сказали, к чему готовиться

Начнется уже сегодня и будет неделю подряд: синоптики сказали, к чему готовиться

Kandinsky

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По прогнозам российских метеорологов, экстремальные погодные условия сохранятся в течение недели, начиная с 16 февраля. Это экстремальное погодное явление затронет всю территорию России и будет характеризоваться резким понижением температуры.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в ряде ключевых регионов России ожидается значительное понижение температуры. В частности, значительное похолодание ожидается в Сибири, где была необычайно теплая зима.

С четверга термометры начнут показывать минусовые значения, а максимальная точка замерзания придется на пятницу, когда температура может опуститься до минус 29 градусов по Цельсию. Необычно низкие температуры в сибирской столице сохранятся надолго, до середины следующей недели.

Кроме того, необычно холодная погода затронет и южные регионы страны. Прошлая неделя была необычно теплой для зимнего сезона, но теперь ожидается резкое понижение температуры. В Краснодаре, например, после теплого дня термометр покажет всего плюс 3 градуса по Цельсию, а ночью столбик жидкого стекла опустится до минус 1 градуса по Цельсию. Такая резкая смена климата продлится как минимум до 23 февраля.

Такая резкая перемена погоды может негативно сказаться на повседневной жизни людей, поэтому необходимо принять особые меры предосторожности и быть готовым к ненастью.

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