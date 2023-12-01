Начнется сегодня и будет 5 дней подряд: синоптики неожиданно изменили прогноз

Синоптики советуют гражданам Российской Федерации приготовиться: уже сегодня, 1 декабря, погода принесет им шокирующий подарок в виде сильнейшего снегопада.

Согласно прогнозу погоды, предоставленного россиянам специалистами метеорологической службы Gismeteo, с 1 декабря в ряде регионов, расположенных в Центральной части России, начнуться мощные осадки в виде снега, и будут продолжаться около пяти дней. Вместе с тем столбики термометров с каждым днем будут опускаться ниже и ниже.

К примеру, в столице Республики Татарстан, Казани, за первых три декабрьских дня выпадет более чем половина месячной нормы снега, равная 23,3 мм. Ко воскресенью 3 числа температура воздуха достигнет отметки в минус 13 градусов, а в понедельник 4 декабря поднимется до минус одного, и станет причиной начала ледяных дождей. А уже через два дня жители Татарстана ощутят наступление зимних морозов.

Похожая ситуация ожидается и в Московской области и близко к ней расположенных регионах: сильнейший снегопад с 1 по 3 декабря, а затем стремительный спад температуры до 20 градусов ниже нуля.