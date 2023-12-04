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«Начнется 6 декабря и продлится 6 дней»: настоящий погодный апокалипсис предрекли синоптики

«Начнется 6 декабря и продлится 6 дней»: настоящий погодный апокалипсис предрекли синоптики

stihi.ru

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Российские метеорологи заявили, что гражданам страны стоит быть готовыми к наступлению погодного безумия уже в ближайшие дни.

Жители Центральных и Приволжских регионов Российской Федерации уже через два дня, 6 декабря, ощутят наступление суровой зимы, которая принесет за собой жгучие морозы. Такая ситуация будет держаться 6 дней, поэтому синоптики настоятельно рекомендуют россиянам утепляться.

Ранее прогноз погоды на первую декаду декабря был совсем другим: метеорологи заявляли, что месяц будет теплым из-за глобального климатического явления в водах Тихого океана.

Однако теперь прогноз специалистов кардинально изменился: зима обещает быть суровой во многих регионах Российской Федерации, так как поведение температуры воды мирового океана изменилось в обратную сторону. Это, в свою очередь, и является причиной наступления морозов на территории России.

Так, в Республике Татарстан, Башкортостан и Ульяновской области уже на этой неделе столбики термометров начнут стремительно сползать вниз, и уже к выходным в Казани будут демонстрировать минус 27 градусов, в Уфе - минус 30, а в Ульяновске - 26 градусов ниже нуля, согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo.

В столице Российской Федерации и Санк-Петербурге ситуация будет обстоять намного лучше, так как на протяжении всей недели температура воздуха не опустится ниже минус 20 градусов.

Что касается осадков, то на территориях Поволжья и Центральной России неделя с 4 по 6 декабря обещает быть спокойной и солнечной, лишь к выходным синоптики прогнозируют облачность и снег.

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