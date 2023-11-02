«Начнется 3 ноября и будет 2 недели подряд»: синоптики дали ужасающий прогноз

Известный метеоролог Евгений Тишковец рассказал россиянам, что с 3 ноября начнется аномальный погодный период, нехарактерный для завершающего осень месяца, сообщает PRIMPRESS.

Согласно словам синоптика, жителей центральной части России ноябрь встретил неожиданным теплом: в столице нашего государства и северной столице успели установиться новые температурные ноябрьские рекорды. Столбики термометров 1 числа в этих городах достигали отметок от 12 до 25 градусов выше нуля.

Евгений Тишковец отметил, что тепло продержится в европейской части РФ две недели.

В первую неделю ноября температура воздуха будет выше нормы на 5-8 градусов, однако граждан России в это же время ожидают сильные осадки в виде дождей, которые превзойдут норму в два раза. Средний показатель термометра по центральной России составит 11 градусов тепла.

Столбики термометров во вторую неделю ноября опустятся, но не слишком: отклонение от нормы составит 3 градуса. Температура воздуха будет достигать плюс 6 градусов, тем не менее, дожди будут такими же сильными, как и в первую неделю ноября, и к ним добавятся периодические осадки в виде снега.

Во вторую половину месяца погода вернется к своей ноябрьской норме, а после ближе к декабрю настанут морозы и ляжет снег, рассказал метеоролог.