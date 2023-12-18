Начнется 20 декабря и будет до конца декабря: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды

В ближайшее время в европейской части России ожидается, что погода будет непостоянная и кошмарная: перепады температуры, снегопады и дожди, которые начнутся 20 декабря будут продолжаться вплоть до конца 2023 года.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, центральные и поволжские регионы России начнут атаковать мощные снегопады вперемешку с дождями, так как температура воздуха будет колебаться между минусом и плюсом на протяжении 12 дней.

Так в столице Республики Татарстан уже 20 числа столбики термометров достигнут отметки в плюс 2 градуса, и такая температура продержится несколько дней. Затем снова начнет холодать, и к концу декабря минус будет равен 10 градусам. Данные перепады температуры будут сопровождаться обильными и мощными осадками в виде мокрого снега и дождя: всего за 12 дней в Казани выпадет 51,5 миллиметров осадков, в то время как месячная декабрьская норма равна 50 миллиметрам.

Подобные погодные условия станут причиной образования каши из мокрого снега на дорогах, который уже через несколько дней превратится в лед. Поэтому жителей центральных и поволжских регионов предупреждают, что в эти дни нужно быть особенно внимательными и осторожными на улицах.