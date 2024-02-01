Начнется 2 февраля и будет 24 дня подряд: синоптики дали удивительный прогноз

Синоптики поделились прогнозом о необычном погодном явлении, которое ожидается начиная с 2 февраля. В течение следующих 24 дней климатическая обстановка сохранится постоянной. Это предвестие станет настоящим сюрпризом, учитывая редкость подобных явлений в феврале, как сообщается в PRIMPRESS.

Эксперты Gismeteo уточнили, что изменения в погоде затронут практически все регионы европейской части страны. Однако основные перемены ожидаются в центральных районах, где начнется новый климатический период.

По прогнозам метеорологов, центральные регионы подвергнутся интенсивному снегопаду и дождевым осадкам, которые будут продолжаться практически весь предстоящий месяц. В столице ожидаются снег и дождь уже на ближайшей неделе. Температура днем поднимется до плюс одного градуса, а ночью опустится до минус двух.

Несмотря на обильные снегопады в текущей зиме как в Москве, так и во многих других городах, февраль обещает побить рекорд по осадкам, предостерегают метеорологи. Снег будет чередоваться с дождем ежедневно, создавая необычную атмосферу.

Прогнозируется, что до конца февраля не пройдет ни одного дня без осадков, и яркое солнце вернется только после 25 февраля. Таким образом, предстоящий снежно-дождевой период продлится 24 дня подряд, с ожидаемым количеством осадков, которое может установить рекорд по всей истории наблюдений, предупреждают специалисты.