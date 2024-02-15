Начнется 16 февраля и будет неделю подряд: синоптики сказали, к чему готовиться

Согласно данным синоптиков, в ближайшем будущем на территории России ожидается новая климатическая аномалия, которая продлится на протяжении недели, начиная с 16 февраля. Эта необычная ситуация затронет значительную часть страны и будет характеризоваться резким падением температур.

Метеорологи предупреждают, что в последние дни рабочей недели стоит ожидать сильного понижения температур в нескольких крупных российских регионах. В частности, в Сибири, где недавно было необычно тепло для середины зимы, ожидается значительное похолодание.

Снижение температур начнется уже с четверга, а пик морозов придется на пятницу, когда термометры могут показать до минус 29 градусов. Сильные морозы продержатся в столице Сибири до середины следующей недели, что составит целую неделю аномально низких температур.

Кроме того, аномальное похолодание ожидается и в южной части России. На прошлой неделе регионы юга погружались в необычное тепло для зимы, но теперь прогнозируется резкое понижение температуры. Например, в Краснодаре после теплой погоды термометры упадут до плюс трех градусов, а ночью ожидается минус один. Это значительное изменение температуры продержится как минимум до 23 февраля.

Такие резкие изменения погоды могут повлиять на обычный ритм жизни людей и требуют дополнительных мер предосторожности и подготовки к неблагоприятным условиям.