«Начнется 12 декабря и будет 12 дней подряд»: синоптики дали четкий прогноз

Россиянам рассказали, что уже 12 декабря погода во многих регионах нашей страны резко изменится, и новая климатическая ситуация будет продолжаться минимум 12 дней, пишет PRIMPRESS.

Метеорологи рассказали, что перемена, которая настанет в середине декабря очень сильно всех шокирует, потому что грядущая погода совсем нехарактерна для данного временного периода.

Уже завтра жителей Центральных регионов России начнут атаковать сильнейшие осадки в виде снега: в Московской области и ближайших к ней регионах с завтрашнего дня суровые зимние морозы сменят сильнейшие снегопады. Вместе с тем в европейской части страны начнут завывать метели. Больше всего снега выпадет в пятницу 15 декабря, количество которого будет равно почти половине месячной нормы.

Специалисты заявляют, что снегопады, которые завалят Центральную Россию чуть больше чем за неделю, побьют все рекорды, зафиксированные за всю историю наблюдения за погодой.