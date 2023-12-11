Новости России
· Ульяна Сенько

«Начнется 12 декабря и будет 12 дней подряд»: синоптики дали четкий прогноз

«Начнется 12 декабря и будет 12 дней подряд»: синоптики дали четкий прогноз

gochs24.ru

Подписаться в Telegram

Россиянам рассказали, что уже 12 декабря погода во многих регионах нашей страны резко изменится, и новая климатическая ситуация будет продолжаться минимум 12 дней, пишет PRIMPRESS.

Метеорологи рассказали, что перемена, которая настанет в середине декабря очень сильно всех шокирует, потому что грядущая погода совсем нехарактерна для данного временного периода.

Уже завтра жителей Центральных регионов России начнут атаковать сильнейшие осадки в виде снега: в Московской области и ближайших к ней регионах с завтрашнего дня суровые зимние морозы сменят сильнейшие снегопады. Вместе с тем в европейской части страны начнут завывать метели. Больше всего снега выпадет в пятницу 15 декабря, количество которого будет равно почти половине месячной нормы.

Специалисты заявляют, что снегопады, которые завалят Центральную Россию чуть больше чем за неделю, побьют все рекорды, зафиксированные за всю историю наблюдения за погодой.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

обработка холодным туманом от тараканов отзывы

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

дизайн проект заказать в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

4 минуты назад

В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

34 минуты назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»
За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?
Лонгриды
5 дней назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

3 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие
Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома
Интересное в Казани
6 дней назад

Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома