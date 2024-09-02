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"Начнется 1 сентября и будет 13 дней подряд". Синоптики озвучили неожиданный прогноз

Осень 2023 года ожидается быть насыщенной погод...

rbth.com

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Осень 2023 года ожидается быть насыщенной погодными контрастами по всей России. Изменчивая атмосфера, под влиянием циклонов, антициклонов, воздушных масс и струйных течений, принесет в страну как экстремальную жару, так и неожиданные похолодания.

Дальний Восток столкнется с жарким концом лета, когда температура во Владивостоке и прилегающих районах может достичь +30°C и выше. Высокая влажность усилит ощущения жары до 33-35 градусов. Этот период будет краткосрочным, но интенсивным, что особенно затруднит жизнь лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С началом сентября регион погрузится в длительные осадки, угрожающие возможными наводнениями.

Сибирь покажет подобные температурные всплески, с заметным повышением до +30°C в Новосибирске в начале сентября, после чего последуют продолжительные ливни. Эти погодные изменения повышают риски простудных заболеваний, особенно среди уязвимых групп населения.

Центральная Россия и Москва в начале сентября могут ожидать самые холодные дни за последние 25 лет, с температурой около +14°C, которая вскоре сменится резким потеплением до +28°C. Такие перепады могут вызвать обострение хронических заболеваний и потребуют особой осторожности у жителей региона.

Северо-Запад и Санкт-Петербург настроятся на умеренно теплую погоду с частыми дождями и пасмурностью, где дневные температуры будут колебаться от +15°C до +20°C. Ночью температура может опуститься до +10°C, что потребует ношения более теплой одежды.

Урал представит собой смесь дождей и гроз в первой половине сентября, а к концу месяца возможны первые заморозки, что ставит под угрозу урожай и требует пристального внимания от аграриев.

Юг России продемонстрирует более устойчивую жару с температурой в районе +25°C — +30°C в начале сентября, с последующим похолоданием. Ветра и штормы могут угрожать безопасности туристов на Черноморском побережье.

Северная Россия, в частности Архангельск, ожидает холод с температурой от +5°C до +12°C и ночными заморозками.

Этот сезон является напоминанием о том, что погодные условия становятся всё более непредсказуемыми, что требует от населения готовности адаптироваться к экстремальным условиям. Постоянное следование погодным прогнозам и соответствующая подготовка могут помочь минимизировать риски и неудобства, связанные с погодными изменениями.

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