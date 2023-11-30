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Начнется 1 декабря и будет 5 дней подряд: синоптики рассказали что обрушится на Центральную Россию

Начнется 1 декабря и будет 5 дней подряд: синоптики рассказали что обрушится на Центральную Россию

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Метеорологи предупреждают россиян, что в ближайшее время погода в Центральной России начнет сходить с ума, обрушив на граждан огромное количество осадков и суровые морозы.

Согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, уже 1 декабря в центральную часть Российской Федерации нагрянет циклон с Черного моря, который принесет за собой рекордные количества снега. Более того, жители многих регионов ощутят наступление трескучих зимних морозов. Такая ситуация как минимум будет продолжаться 5 дней.

В Республике Татарстан и в ближайших к ней субъектах РФ ожидается, что с 1 по 3 декабря будет идти сильный снегопад, и всего за три дня выпадет 23,3 миллиметра осадков, что превосходит половину месячной декабрьской нормы. Вместе с тем температура воздуха с каждым днем будут опускаться все ниже, достигнув отметки в минус 21 градус ближе к 6 декабря. Все вышеназванное будет сопровождаться сильными порывами ветра до 10 метров в секунду.

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