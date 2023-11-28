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Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики дали страшный прогноз на погоду в ближайшие дни

Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики дали страшный прогноз на погоду в ближайшие дни

bangkokbook.ru

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Метеорологи предупреждают россиян, что в ближайшее время во многих регионах нашей страны погода начнет сходить с ума и бушевать, более того, вместе с ветрами она принесет огромное количество осадков, которые превзойдут все климатические рекорды прошлого.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории Российской Федерации уже пришел мощнейший циклон с Черного моря, который принес за собой колоссальное количество осадков в виде снега и дождя и в ближайшее время распространится на Центральную и Приволжскую части страны, передали «Известия».

Столицу России и в целом Московскую область уже атакуют сильнейшие снегопады, каких еще не было в конце ноября прошлых лет. В ближайшее время, а именно? с 1 декабря такая ситуация наступит и на территориях других центральных регионов государства и продлится три дня.

Уже в ближайшие дни плюсовую температура воздуха в Республике Татарстан, Самарской, Ульяновской, Кировской областях резко опустится в среднем до минус 11 градусов и создаст на дорогах ледяную корку, которую в скором времени засыпет огромным количеством снега. Например, в Казани с 1 по 3 декабря выпадет половина месячной нормы снега - 23,3 мм, при том что месячная норма - 55 мм.

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