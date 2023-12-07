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«Начинается ультраполярное вторжение»: синоптики спрогнозировали аномальные до -40 градусов в России

«Начинается ультраполярное вторжение»: синоптики спрогнозировали аномальные до -40 градусов в России

Дзен/ nsknews.info

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Россиян предупреждают, что на территорию нашей страны надвигаются аномальные морозы, передает Татар-информ.

Синоптики рассказали, что столкновение циклона и антициклона в ближайшие дни станет причиной стремительного понижения температуры воздуха во многих регионах Поволжья.

Так в Республике Татарстан уже объявлено штормовое предупреждение вплоть до 13 декабря из-за аномальных морозов. В ночное время столбики термометров будут колебаться между минус 23 и 29 градусами, а в некоторых частях Республики опустятся до 34 градусов ниже нуля. Днем же температура воздуха будет не выше минус 20-25 градусов.

Доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев объяснил, что наступление аномальных холодов обусловлено «ультраполярным вторжением», мощным прорывом арктического воздуха.

Согласно прогнозу синоптиков, ближе к концу текущей недели жители Поволжья ощутят наступление экстремальных морозов, при которых температура воздуха опустится местами до минус 32 и до минус 38 градусов.

Аномальные холода продержатся в России несколько дней до начала следующей недели. При этом сильных осадков в виде снега не ожидается.

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