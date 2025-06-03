Начиная с 4 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

ОСАГО — ваша финансовая защита при аварии. Без действующего полиса обязательного страхования автогражданской ответственности придётся платить из собственного кармана — это может обойтись очень дорого.

С 2025 года ответственность за отсутствие страховки ОСАГО станет строже.

Какие штрафы грозят за отсутствие ОСАГО?

Если вы за рулём без полиса ОСАГО, штраф — 800 рублей (статья 12.37 КоАП). Если полис ОСАГО есть, но вы не можете его предъявить (забыли телефон, не работает приложение), штраф составит 500 рублей. Лучше заранее сохранить скриншот электронного полиса ОСАГО в телефоне. Просроченный полис ОСАГО приравнивается к отсутствию — штраф 800 рублей. Если за рулём водитель, не вписанный в страховку ОСАГО, штраф увеличивается ещё на 500 рублей. Поддельный полис ОСАГО — уголовное преступление с наказанием по статье 327 УК РФ, штраф или арест до 6 месяцев.

Что изменится с 2025 года?

Повторное нарушение — штраф от 3000 до 5000 рублей. При этом штрафовать более одного раза в день не будут — вторую остановку во второй раз оформят предупреждением.

С 1 марта 2025 года заработает автоматическая система проверки ОСАГО через камеры видеофиксации. Автовладельцам без страховки придёт уведомление на портал Госуслуги. Пока это предупреждение без штрафа, но в будущем наказания могут усилиться.

Когда можно ездить без ОСАГО?

Новому владельцу автомобиля даётся 10 дней на оформление полиса обязательного страхования ОСАГО. Но если за этот период произойдёт ДТП, расходы придётся покрывать самостоятельно — страховка задним числом не действует.

Как избежать проблем с ОСАГО?

Оформляйте ОСАГО вовремя, храните копию полиса ОСАГО в телефоне, не рискуйте ездить без страховки — штрафы и лишение водительских прав могут стать серьёзным финансовым ударом.

