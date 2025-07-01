«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию на уровне 1 миллиона человек

В условиях растущих международных угроз командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов предложил провести мобилизацию в России для укрепления обороны.

Он предложил подготовить от 500 тысяч до 1 миллиона человек для защиты страны на фоне возможных рисков Третьей мировой войны.

Призыв к мобилизации

Алаудинов считает, что Третья мировая война уже началась, и для эффективного противостояния внешним угрозам необходимо заранее подготовить значительное количество людей. По его мнению, мобилизация важна для проверки готовности России к возможным конфликтам. Он также подчеркнул необходимость учёта текущей ситуации в Иране, где военные действия и угрозы от Израиля становятся причиной для мобилизации.

Реакция на предложение

Депутат Госдумы Виктор Заварзин отметил, что в настоящее время Россия не сталкивается с необходимостью мобилизации. Он заявил, что высказывания Алаудинова являются эмоциональной реакцией на международную обстановку, и нет актуальной угрозы для России, которая требовала бы срочных мер.

Обострение ситуации с Ираном

Израиль продолжает операцию против Ирана, в ходе которой были разрушены важнейшие военные и ядерные объекты Ирана. В ответ в Иране начались протесты, а власти ввели чрезвычайное положение. Российские власти осудили действия Израиля и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.