Набиуллину больше не остановить: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина предложила ввести новую меру для россиян, желающих взять кредит на крупную сумму. Предложение прозвучало в контексте закона об ответственности банков за переводы, связанные с мошеннической деятельностью.

Согласно вышеназванному закону, финансовые организации обязаны предоставлять период охлаждения, равный двум дня, чтобы исключить переводы на подозрительные счета. Клиенты должны быть предупреждены о сомнительных операциях до их отмены.

Набиуллина предлагает распространить период ожидания на кредиты выше одного миллиона рублей.

Глава Центробанка России отмечает, что промежуток времени между одобрением кредита и перечислением средств должен давать клиентам возможность тщательно обдумать свои действия, связанные с финансами. Это поможет избежать ситуаций, когда клиент принимает решения взять кредит сразу, не обдумав все последствия.

Вместе с тем период ожидания будет действовать и с добровольным страхованием и другими дополнительными услугами, оформляемыми вместе с кредитом. Согласно поправкам, с 21 февраля этого года у клиентов будет 30 дней, чтобы отказаться от страхового полиса.