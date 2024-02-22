Новости России
· Ульяна Сенько

Набиуллину больше не остановить: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

Набиуллину больше не остановить: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

kredit-on.ru

Подписаться в Telegram

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина предложила ввести новую меру для россиян, желающих взять кредит на крупную сумму. Предложение прозвучало в контексте закона об ответственности банков за переводы, связанные с мошеннической деятельностью.

Согласно вышеназванному закону, финансовые организации обязаны предоставлять период охлаждения, равный двум дня, чтобы исключить переводы на подозрительные счета. Клиенты должны быть предупреждены о сомнительных операциях до их отмены.

Набиуллина предлагает распространить период ожидания на кредиты выше одного миллиона рублей.

Глава Центробанка России отмечает, что промежуток времени между одобрением кредита и перечислением средств должен давать клиентам возможность тщательно обдумать свои действия, связанные с финансами. Это поможет избежать ситуаций, когда клиент принимает решения взять кредит сразу, не обдумав все последствия.

Вместе с тем период ожидания будет действовать и с добровольным страхованием и другими дополнительными услугами, оформляемыми вместе с кредитом. Согласно поправкам, с 21 февраля этого года у клиентов будет 30 дней, чтобы отказаться от страхового полиса.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Интересное в Казани

день назад

Акушер-гинеколог рассказала, как вернуть молодость интимным зонам и улучшить качество жизни без таблеток

избавиться от тараканов в квартире цена москва

Новости Татарстана

день назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

экспертиза подписи цена в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

19 часов назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

Ключи от нового дома вручили раненному бойцу СВО из Татарстана

Новости Татарстана

17 часов назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Лонгриды
9 часов назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

8 часов назад

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

Интересное в Казани

день назад

Акушер-гинеколог рассказала, как вернуть молодость интимным зонам и улучшить качество жизни без таблеток

Новости Казани

9 часов назад

Ваня Дмитриенко и DJ Smash исполнят гимн «Игр будущего» в Казани

Новости Казани

9 часов назад

На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года
«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

10 часов назад

Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержку отношений с Россией

Новости Татарстана

11 часов назад

Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

Новости Казани

11 часов назад

Путин в Казани проводит встречу с президентом Республики Сербской
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить