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На ведро воды всего 1 щепотка такой приправы, и огурцы больше не болеют: все огурчики вырастают как на подбор крупными и сочными

Огурцы — это капризная культура, хотя многие сч...

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Огурцы — это капризная культура, хотя многие считают их неприхотливыми. Даже малейшие изменения в условиях роста могут привести к заболеваниям и снижению урожайности.

Возможно, вам знакома ситуация, когда, несмотря на правильный уход, огурцы не плодоносит? Листья увядают, на плодах появляются дефекты, а горечь делает их неприятными на вкус?

Позвольте мне показать вам мою грядку с огурцами, которые без использования химии растут крепкими и здоровыми.

Секрет в простой добавке, которую я использую раз в неделю. Давайте разберемся, что может вызвать такие проблемы с огурцами.

Основные причины проблем с огурцами:

  • Полив холодной водой замедляет рост и вызывает болезни корней.

  • Избыточный азот способствует росту зелени, но тормозит плодоношение.

  • Недостаток калия и магния вызывает пожелтение и деформацию плодов.

  • Переувлажнение почвы мешает корням получать кислород и способствует росту патогенов.

  • Высокая влажность и сквозняки — отличные условия для развития грибков в теплицах.

Хотите узнать, как решить эти проблемы без химии? Простой метод с добавлением соли поможет.

Эффект от подкормки:

После того как я начал применять эту добавку, мои огурцы заметно улучшились: листья стали крепкими, плоды — ровными, без горечи и дефектов.

Полезные свойства соли для огурцов:

  • Противодействие грибковым инфекциям.

  • Защита от плесени и гнили.

  • Улучшение вкусовых качеств.

  • Укрепление листьев и увеличение устойчивости к заболеваниям.

Как правильно применять:

  • Используйте 1,5–2 г соли на 10 литров воды.

  • Температура воды — 25–30°C.

  • Полив под корень, по 0,5 литра на куст.

  • Опрыскивание раз в месяц с добавлением йода.

Результат:

Уже через несколько дней вы увидите, как огурцы начинают расти здоровыми, а плоды приобретают правильную форму. Через неделю вас порадует обильный урожай.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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