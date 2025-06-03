На окна ничего не вешаю — охлаждаю квартиру по-узбекски: кондиционер отдыхает даже в страшный зной

Когда на улице +35 и выше, квартира быстро превращается в настоящую духовку. Включить кондиционер — отличный выход, но дорогое устройство и высокие счета за электроэнергию часто отпугивают. Особенно если жара длится всего пару недель. Что делать?

Жители Узбекистана, где летом температура часто превышает 40 градусов, придумали простой и эффективный способ сохранить прохладу в доме без техники.

Главная проблема — солнечные лучи, которые через окна нагревают помещение. Поэтому важно не просто охлаждать воздух, а не дать ему перегреться.

Вот их секрет:

На окна кладут плотные ткани. Сначала — белую ткань, которая отражает солнечные лучи. Сверху — байковое одеяло, не пропускающее тепло и создающее дополнительный барьер.

«Каждое утро мы закрываем окна плотными одеялами, — рассказывает жительница Ташкента. — Вечером в квартире становится заметно прохладнее, несмотря на палящее солнце».

Этот способ не требует электроэнергии, прост и доступен каждому. Если вы живёте в регионе с сильной, но кратковременной жарой, попробуйте этот проверенный лайфхак — и ваша квартира останется прохладной без кондиционера.

