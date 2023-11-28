На кухне без них никуда: эти 3 девайса из СССР хотят заполучить все современные хозяйки
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Кухонная посуда и предметы для приготовления пищи времен эпохи Советского союза знамениты своими прочностью и удобностью. Некоторая утварь прошлого столетия не теряет своей популярности у хозяек до сих пор и восхищает своими качествами. Чем же активно пользовались хозяюшки в СССР и что по сей день используется в каждом доме?
- Мясорубка
Устройство для размалывания мяса на фарш, а также для измельчения других продуктов есть в каждом доме, более того, в настоящее время всеразличные виды мясорубок можно встретить на полках магазинов: электрических, механических, электромеханических, с разными отсеками, контейнерами, с огромным количеством разных лезвий и так далее. Однако именно советское устройство сохранилось на кухнях многих домов еще с советских времен, но почему? Ответ очень простой: материал, из которого изготовлены нож и решетка, очень прочный и, словно, вечный, он способен справится даже с самым жилистым мясом.
- Советская соковыжималка
Соковыжималки, производимые в эпоху СССР, отличаются от современных тем, что они все рассчитаны на большое количество человек. Именно поэтому советская соковыжималка до сих пор используется многими современными хозяйками.
- Чеснокодавилка
Кухонная посуда, предназначенная для измельчения зубчиков чеснока, является одним из самых любимых предметов у любой хозяйки, причем именно советские прессы для чеснока. Такая любовь к данному старому предмету обусловлена опять же тем, что в эпоху СССР их изготавливали из прочного и качественного алюминия, который значительно превосходит качество современного металла для производства чеснокодавилок.