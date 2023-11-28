На кухне без них никуда: эти 3 девайса из СССР хотят заполучить все современные хозяйки

Кухонная посуда и предметы для приготовления пищи времен эпохи Советского союза знамениты своими прочностью и удобностью. Некоторая утварь прошлого столетия не теряет своей популярности у хозяек до сих пор и восхищает своими качествами. Чем же активно пользовались хозяюшки в СССР и что по сей день используется в каждом доме?

Мясорубка

Устройство для размалывания мяса на фарш, а также для измельчения других продуктов есть в каждом доме, более того, в настоящее время всеразличные виды мясорубок можно встретить на полках магазинов: электрических, механических, электромеханических, с разными отсеками, контейнерами, с огромным количеством разных лезвий и так далее. Однако именно советское устройство сохранилось на кухнях многих домов еще с советских времен, но почему? Ответ очень простой: материал, из которого изготовлены нож и решетка, очень прочный и, словно, вечный, он способен справится даже с самым жилистым мясом.

Советская соковыжималка

Соковыжималки, производимые в эпоху СССР, отличаются от современных тем, что они все рассчитаны на большое количество человек. Именно поэтому советская соковыжималка до сих пор используется многими современными хозяйками.

Чеснокодавилка

Кухонная посуда, предназначенная для измельчения зубчиков чеснока, является одним из самых любимых предметов у любой хозяйки, причем именно советские прессы для чеснока. Такая любовь к данному старому предмету обусловлена опять же тем, что в эпоху СССР их изготавливали из прочного и качественного алюминия, который значительно превосходит качество современного металла для производства чеснокодавилок.