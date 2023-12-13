«Мы вынуждены»: Набиуллина рассказала, что будет с кредитами и вкладами россиян после 15 декабря

Стало известно, когда пройдет заседание Совета директоров Банка Российской Федерации, на котором будет принято решение о возможном повышении ключевой ставки.

Пресс-служба Центрального Банка России назвала дату предстоящего собрания: обсуждение уровня базовой ставки пройдет 15 декабря 2023 года.

Главной темой собрания Совета директоров, как было сказано выше, будет ключевая ставка: ранее Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что если текущий уровень ставки, равный 15 годовым процентам, не справится со сдерживанием активно растущей инфляции в нашей стране, то финансовая организация готова использовать любые методы для борьбы с ростом цен на товары и услуги, включая очередное повышение ключевой ставки.

Возможное увеличение процента ключевой ставки непосредственно повлияет на стоимость накопительных вкладов и кредитов для граждан Российской Федерации, где в первом случае доходность увеличится, а во втором - стоимость кредитов возрастет.