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«Мы предупреждали»: Набиуллина заявила, что будет с кредитами и вкладами россиян после 15 декабря

«Мы предупреждали»: Набиуллина заявила, что будет с кредитами и вкладами россиян после 15 декабря

pro-investing.ru

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Сегодня 15 декабря состоялось собрание Совета директоров Банка России, на котором рассматривалось состояние инфляции в нашей стране, а также было принято решение об изменении процента ключевой ставки, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

С сегодняшнего дня в России повысилась стоимость кредитов, а также увеличился доходный процент по накопительным вкладам, так как Центробанк РФ принял решение увеличить ключевую ставку до 16 годовых процентов. К такому выводу Совет директоров Банка России пришел в связи с тем, что базовая ставка, равная 15% годовых, не справилась с текущим инфляционным давлением в стране.

Ранее Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявляла, что финансовая организация готова пойти на любые меры, чтобы сдержать стремительно растущие цены на товары и услуги в России.

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